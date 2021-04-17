Представители студии IO Interactive в интервью изданию GamesIndustry.biz рассказали об открытии уже третьего по счёту структурного подразделения, которое территориально будет располагаться в Барселоне. Как утверждают представители компании, в новом филиале рабочие места выделены для высококвалифицированных специалистов, которых обременят поддержкой отделов из Мальме и Копенгагена.

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Здесь нужно внести немного пояснений: в данный момент IO Interactive занята производством сразу трёх игр. Среди них есть Hitman, игра про Джеймса Бонда и неанонсированный проект в новой вселенной. Причём, в случае с Hitman серия пока поставлена на небольшую паузу — вполне возможно, что новая студия будет заниматься поддержкой третьей части.

Если говорить о таинственном проекте в новой вселенной, то, как утверждают сами авторы, он во многом будет отличаться от того, что студия создавала раньше. В общем, планы у IO Interactive масштабные, осталось пожелать её сотрудникам удачи.