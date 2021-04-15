На следующей неделе в Epic Games Store бесплатно раздадут Alien Isolation и Hand of Fate 2
Быть может, расходы Epic Games Store в настоящее время значительно превышают доходы, но Epic Games может себе это позволить и продолжает вкладывать в развитие сервиса всё новые и новые средства, рассчитывая, что в среднесрочной перспективе вложения полностью окупятся и начнут приносить исключительно прибыль. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга в EGS можно забрать сразу три достойных внимания подарка.
реклама
- Deponia The Complete Journey — point&click-приключение, в котором главный герой, Руфус, в попытках осуществить мечту и сбежать с мусорной планеты Депония, фактически рушит судьбу одной прекрасной девушки Гоал с парящего города Элизиум. Теперь долгом Руфуса становится помочь Гоал вернуться домой. Фактически перед нами сборник из трилогии Deponia, так что может считаться за три игры в одной.
- Ken Follett's The Pillars of the Earth — инди-приключение в сеттинге средневековой Англии, основанное на бестселлере Кена Фоллетта «Столпы Земли».
- The First Tree — трогательная и атмосферная приключенческая игра, в которой нам в роли лисицы предстоит разыскать свою семью. Попутно история лисицы переплетается с историей ищущего своего отца мальчика.
реклама
На следующей неделе героеями бесплатной раздачи в Epic Games Store станут хоррор во вселенной «Чужого» Alien Isolation, а также rogue-like экшен Hand of Fate 2.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила