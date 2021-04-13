Пока Apple в рамках судебного разбирательства с Epic Games считает магазин последней убыточным, что в корне неверно, «эпики» тем временем продолжают привлекать инвестиции на астрономические суммы. Так, сегодня компания сообщила о том, что в рамках очередного завершившегося раунда инвестиций ей удалось привлечь $1 млрд, из которых $200 миллионов — от Sony.

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Таким образом, Epic Games и Sony укрепляют своё партнёрство: японская компания летом прошлого года уже вкладывала в Epic Games $250 миллионов. Новые инвестиции позволят компаниям продолжить совместную работу по созданию самых современных игровых технологий и онлайн-сервисов. Оставшиеся $800 млн приходятся на различные фонды и организации, названия которых впервые становятся известными чуть ли не из данного материала.

По подсчётам Epic Games, её капитализация оценивается в $28,7 млрд. Возвращаясь к теме Epic Games Store, напомним, что хоть магазин пока убыточный, но Epic Games рассчитывает вывести его «в ноль» в 2023 году, а полностью отбить расходы на его создание и продвижение — после 2027 года. В общем, у компании всё хорошо.