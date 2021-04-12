На днях стало известно, что Epic Games Store ещё не окупил расходов на своё создание, да и вообще приносит не прибыль, а наоборот — убытки. На одних только эксклюзивных сделках с издателями, как сообщается, Epic Games Store обошёлся своей компании в $330 миллионов. Хотя убытки измеряются сотнями миллионов долларов, компания Epic Games не считает происходящее трагедией и верит, что магазин выйдет в «ноль» по итогам 2023 года, а полностью окупится после 2027 года.

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Подтвердить, что ситуация не является для Epic Games катастрофической, вызвался сам руководитель компании Тим Суини. В сообщении-«ретвите» к одной из статей про убытки EGS господин Суини отметил, что магазин продемонстрировал фантастический успех в деле предоставления пользователям замечательных игр, а сами затраты назвал инвестициями в растущий бизнес.

Как пишет Суини, Apple, опубликовавшая эту статистику, пытается выставить её как «потерю денег», но на деле это обычные инвестиции в развитие дела. Ситуация идентичная как для строительства фабрики, так и для создания магазина и производства игры: вы «теряете» деньги, чтобы потом получить больше денег.

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В качестве подтверждения своих слов Суини прикрепил статистику работы Epic Games Store за прошлый год. Ничего нового из неё мы, естественно, не узнали, но сам факт заставляет понять, что даже высшее руководство Epic Games верит в правильность своих действий и в то, что в долгосрочной перспективе EGS ждёт не только общий, но и, в частности, финансовый успех.