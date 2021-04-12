Глава Epic Games назвал результаты работы Epic Games Store фантастическим успехом
На днях стало известно, что Epic Games Store ещё не окупил расходов на своё создание, да и вообще приносит не прибыль, а наоборот — убытки. На одних только эксклюзивных сделках с издателями, как сообщается, Epic Games Store обошёлся своей компании в $330 миллионов. Хотя убытки измеряются сотнями миллионов долларов, компания Epic Games не считает происходящее трагедией и верит, что магазин выйдет в «ноль» по итогам 2023 года, а полностью окупится после 2027 года.
реклама
Подтвердить, что ситуация не является для Epic Games катастрофической, вызвался сам руководитель компании Тим Суини. В сообщении-«ретвите» к одной из статей про убытки EGS господин Суини отметил, что магазин продемонстрировал фантастический успех в деле предоставления пользователям замечательных игр, а сами затраты назвал инвестициями в растущий бизнес.
Как пишет Суини, Apple, опубликовавшая эту статистику, пытается выставить её как «потерю денег», но на деле это обычные инвестиции в развитие дела. Ситуация идентичная как для строительства фабрики, так и для создания магазина и производства игры: вы «теряете» деньги, чтобы потом получить больше денег.
реклама
В качестве подтверждения своих слов Суини прикрепил статистику работы Epic Games Store за прошлый год. Ничего нового из неё мы, естественно, не узнали, но сам факт заставляет понять, что даже высшее руководство Epic Games верит в правильность своих действий и в то, что в долгосрочной перспективе EGS ждёт не только общий, но и, в частности, финансовый успех.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила