За пару лет, которые существует Epic Games Store, данный сервис цифровой дистрибуции игр заметно развился как в плане функциональности и набора предлагаемых игр, так и в плане пользовательской аудитории. Сегодня Epic Games подвела итоги работы своего магазина за прошлый, 2020-й год.

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Главная статистика — пользовательская база (аудитория): в 2020 году она возросла со 108 миллионов до 160 миллионов пользователей. Пиковый одновременный «онлайн» в Epic Games Store, к слову, в 2020 году достиг 13 миллионов пользователей, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 7 миллионов пользователей. В среднем ежедневное количество активных пользователей Epic Games Store возросло на 192 % и составило 31,3 млн человек.

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За год Epic Games в рамках бесплатных раздач подарила 103 видеоигры суммарной ценностью в 2 407 долларов (вычислялось по американским ценам без учёта региональных цен), а в общей сложности все пользователи сервиса получили подарочные игры 749 миллионов раз. За год игроки потратили в Epic Games Store 700 миллионов долларов, из которых 265 миллионов — на игры сторонних разработчиков.

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Наиболее популярными играми в Epic Games Store являются Assassin’s Creed Valhalla, Satisfactory, Fortnite, SnowRunner, Godfall, Borderlands 3, Rocket League, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Grand Theft Auto V и Rogue Company.