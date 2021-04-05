Кооперативный экшен Rainbow Six Quarantine, в котором оперативникам отряда Rainbow предстоит сражаться с ордами заражённых, до сих пор, спустя почти два года после анонса, покрыт пеленой тайны. Периодически, к счастью, сквозь эту пелену пробивается свет подробностей; несколько часов назад в Сети всплыла пятиминутная запись игрового процесса с закрытого тестирования «Карантина».

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В нижеуказанном видео можно заметить, как оперативники сражаются с монстрами на территории какого-то явно промышленного предприятия. По «закрашенным» сведениям об игроках логично предположить, что утечка не имела права всплывать в Сети, поскольку участники тестирования подписали договор о неразглашении. Впрочем, подобного исхода всё же следовало ожидать: мы всё-таки в интернете.

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В прошлом месяце Ubisoft пообещала, что вскоре подробнее расскажет о Rainbow Six Quarantine. К слову, подзаголовок Quarantine могут заменить на Parasite, дабы не задевать безусловно нежные чувства уставших сидеть дома на самоизоляции граждан ещё очень и очень многих государств.