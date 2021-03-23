О проекте Rainbow Six Quarantine, который Ubisoft во внутреннем общении именует Parasite, чтобы не раздражать вынужденных сидеть по домам на самоизоляции граждан, до сих пор неизвестно никаких внятных и/или важных подробностей. Но в этом году ситуация изменится: после случившейся на минувших выходных утечки игрового процесса проекта Ubisoft связалась с изданием Eurogamer, подтвердила утечку и её принадлежность к новой игре во франшизе Rainbow Six, а также пообещала подробнее рассказать о ней позже в этом году.

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Согласно комментарию Ubisoft, в Сеть просочилась запись с внутреннего тестирования игры, и оно не отражает финального качества продукта и его контентного наполнения.

Релиз между тем запланирован на этот год. Судя по положению дел, не стоит рассчитывать на релиз раньше второй половины года.