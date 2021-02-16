Похоже, Rainbow Six Quarantine всё-таки переименовали — в Rainbow Six Parasite
Некоторое время назад Ubisoft опубликовала финансовый отчёт по итогам третьего квартала текущего финансового года, из которого следовало, что руководство компании задумывается о переименовании проекта Rainbow Six Quarantine на что-то более нейтральное и не вызывающее ассоциаций с текущей эпидемиологической ситуацией в мире.
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И вот, похоже, новое название проекта уже принято, и изображение его новой обложки уже утекло в Сеть. На обложке запечатлён некий проект под названием Rainbow Six Parasite. И хотя нельзя со стопроцентной точностью утверждать, что перед нами именно переименованный «Карантин», а не новая игра-ответвление, но совпадение слишком своевременное, да и по смыслу оба слова сочетаются.
Возможно, Ubisoft объявит о переименовании уже в самое ближайшее время. К сожалению, информации о проекте с момента его анонса летом 2019 года и до сих пор кот наплакал: известно лишь, что это кооперативный боевик с «душком» Left 4 Dead. Учитывая, что Ubisoft запланировала релиз игры до второго квартала 2021/2022 года включительно, разработчикам имеет смысл поторопиться.
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