Нож, чтобы резать батон: авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали шуточный видеоролик с демонстрацией холодного оружия
Сегодня опасно выходить в Сеть, поскольку на каждом шагу подстерегают искромётные шутки в духе «У тебя спина белая». Разработчики из GSC Game World решили не отставать от традиции и тоже отметили День смеха, опубликовав на своём YouTube-канале 5,5-минутную видеозапись с демонстрацией боевого ножа.
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В сообществе уже начали гулять шутки, дескать, этим ножом нам предлагают резать продемонстрированный ещё пару лет назад батон хлеба, ведь помимо тизеров, моделей и громких обещаний нам пока ничего толком не показали и не рассказали. Впрочем, смех смехом, но модель ножа, по всей видимости, действительно будет применяться в S.T.A.L.K.E.R. 2, поэтому можно приблизительно оценить разрешение текстурок и качество моделей в целом.
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Стоит напомнить, что в этом году GSC Game World пообещала чаще выходить на связь касательно S.T.A.L.K.E.R. 2 и даже наконец-то провести премьерный показ игрового процесса. Релиз же состоится когда-нибудь в будущем — на PC и Xbox.
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