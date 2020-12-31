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Первый тизер игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке игры

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Студия GSC Game World решила устроить фанатам S.T.A.L.K.E.R. небольшой по «размерам», но очень значимый по своей сути подарок: премьерный показ игрового процесса сиквела непосредственно на движке игры. Видео очень короткое — продолжительностью меньше минуты — но в нём можно разглядеть атмосферные локации, работу освещения, а также увидеть официальное подтверждение недавней информации о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся без оглядки на консоли прошлого поколения: в списке платформ обозначены лишь PC и Xbox Series X|S.

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Если верить разработчикам, то данный видеоролик представляет собой то, как будет выглядеть и ощущаться финальный продукт: динамичная смена декораций, жутковатые пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности. Видеоролик демонстрирует зону глазами сталкера Скифа, и этот позывной в будущем мы будем слышать гораздо чаще. Кому справедливо послышался «кавер» на известную композицию группы «Сплин» — вот ссылка на оригинал.

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Официальных сроков выхода, не говоря уже о точной дате, игра пока не имеет. Что касается консолей, то S.T.A.L.K.E.R. 2 будет временным эксклюзивом платформ от Microsoft.

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gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2
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