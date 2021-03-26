Фракции, модели оружия и беззубая улыбка: видео с материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось в Сети раньше положенного срока
GSC Game World обещала опубликовать видеоролик с материалами по S.T.A.L.K.E.R. 2 сегодня вечером в рамках игрового мероприятия от Microsoft. Но, похоже, смысла в его (мероприятия) просмотре резко стало в несколько раз меньше: запланированный к вечернему показу видеоролик с материалами по самому ожидаемому на постсоветском пространстве сиквелу культовой игры появился в Сети раньше срока.
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В нижеуказанном видео можно увидеть обновлённый внешний вид бойцов группировок «Долг» и «Свобода», а также услышать заверения разработчиков в том, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 появятся и новые, ранее не встречавшиеся фракции. Также показали много моделей игрового оружия, которые можно будет всячески модифицировать, ну а вишенкой на торте стал редактор персонажа, позволяющий даже настраивать вид его зубов: добавлять протезы, оставлять его без определённых зубов и многое другое. По замыслу разработчиков, каждому персонажу можно настроить его уникальную улыбку. Хотя, если честно, с некоторыми настройками вида зубов лучше стараться не улыбаться вовсе.
Сам видеоролик обладает уважаемой 6-минутной продолжительностью, так что фанатам культовой франшизы имеет смысл устроиться поудобнее и приступить к просмотру. К сожалению, для него установлены возрастные ограничения, так что смотреть придётся напрямую на YouTube. Над этим мы в редакции, увы, не властны.
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Непосредственно игровой процесс в этом году покажут, но позже. Когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет, по-прежнему загадка.
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