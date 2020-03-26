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Remedy готовит две игры нового поколения и уже договорилась с «крупным издателем»

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Портал Gematsu со ссылкой на пресс-релиз Remedy Entertainment рапортовал о том, что студии удалось подписать договор с «крупным издателем» в отношении двух находящихся в разработке проектов нового поколения. Один из этих проектов относится к классу AAA, другой же чуть поскромнее.

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Из договора следует, что издатель полностью профинансирует разработку обеих игр Remedy и сохранит за собой право на половину прибыли от их продаж. Права на данные игры и всё, что с ними связано, останутся у Remedy.

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Других подробностей пока мало, и ожидается, что они будут опубликованы уже сегодня в рамках дополнительного пресс-релиза. Пока же известно, что первый проект является мультиплатформенным и сейчас находится в стадии препроизводства. Второй проект уступает первому по масштабам, но относится к той же франшизе, что и первый. Ранее упоминалось, что один из этих проектов носит рабочее название Vanguard. Оба проекта создаются на базе собственного движка Remedy — Northlight — и планируются к выходу в течение ближайших нескольких лет.

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