Разработчики из польской студии Anshar опубликовали зрелищный (по меркам здешнего бюджета, конечно) трейлер Gamedec. Это изометрическая ролевая игра, эксплуатирующая тему киберпанка, мы уже писали о ней здесь и здесь. В свежем видео авторы рассказывают о методах работы игрового детектива, которому приходится раскрывать преступления в виртуальных мирах.

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Собственно, геймдек — это название почётной должности расследователя преступлений, совершаемых в виртуальной реальности. Согласно описанию, опыт такого детектива позволяет находить тайны игровых миров и изучать их скрытые механики за гонорар от клиентов. События Gamedec происходят в Варшаве 22-го века, технологии развиты настолько, что термин «реальное» стал относительным, а у привычных нам понятий «жизнь» и «смерть» есть множество смыслов. В лучших традициях польского «геймдева», проект создаётся по мотивам одноимённой книги за авторством Марцина Пшибылека.

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Gamedec имитирует механики настольных ролевых игр: как таковой прокачки здесь нет, упор делается на развитие персонажа через принятие решений. Игроку нужно будет собирать аспекты и создавать уникальный набор умений, которые позволят ему вести расследования в своём собственном, уникальном стиле. Разработчики из Anshar заверяют, что, как и в классических ролевых играх, каждое задание здесь можно решить несколькими способами — единственно верного решения не будет.

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Представленный сегодня трейлер даёт понять, что развивать персонажа можно через действия, которые оказывают положительное или отрицательное влияние. Наш детектив волен общаться с персонажами так, как считает нужным: руководствуясь этикой, открытостью или же мстительностью. Геймдеку нужно будет научиться не только выстраивать диалоги, но также собирать данные, работать с фактами и доказательствами, раскрывать загадки с помощью дедукции или кодекса.

Трейлер интересен ещё и потому, что сообщает точную дату релиза проекта — 16 сентября нынешнего года. В качестве целевой платформы пока заявлен только PC (Steam и GOG). Всем тем, кого ролевая игра Gamedec заинтересовала, настоятельно рекомендуется скачать демоверсию. В ней герой отправится в тёмные закоулки Варшава-сити и попытается узнать, что случилось с девушкой по имени Эзра.