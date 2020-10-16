Выход киберпанкового детектива Gamedec отложен до следующего года
Предполагалось, что киберпанковый детектив с элементами ролевой игры Gamedec появится на прилавках до конца текущего года. Но несколько часов назад студия Anshar объявила о том, что релиз было решено отложить до следующего года.
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Учитывая непростую обстановку в мире, может сформироваться вполне логичный вывод о том, что игра откладывается из-за пандемии, но на самом деле причина кроется в отзывах, причём, порой весьма жёстких, от журналистов и игровых блогеров.
Ознакомившись с критикой, авторы пришли к выводу, что идут в целом по правильному пути, но не успевают довести Gamedec до необходимого уровня качества до конца текущего календарного года, поэтому приняли решение отложить релиз до года следующего.
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Напомним, что события Gamedec разворачиваются в Варшаве образца XXII века. Технологии шагнули настолько далеко вперёд, что уже трудно сказать, где реальность, а где виртуальность, где жизнь, а где смерть. Мы играем за частного детектива, расследующего преступления в виртуальных мирах и «прокачивающего» свои способности в ходе принимаемых решений.
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