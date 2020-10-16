Предполагалось, что киберпанковый детектив с элементами ролевой игры Gamedec появится на прилавках до конца текущего года. Но несколько часов назад студия Anshar объявила о том, что релиз было решено отложить до следующего года.

реклама

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 459 650р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Учитывая непростую обстановку в мире, может сформироваться вполне логичный вывод о том, что игра откладывается из-за пандемии, но на самом деле причина кроется в отзывах, причём, порой весьма жёстких, от журналистов и игровых блогеров.

Ознакомившись с критикой, авторы пришли к выводу, что идут в целом по правильному пути, но не успевают довести Gamedec до необходимого уровня качества до конца текущего календарного года, поэтому приняли решение отложить релиз до года следующего.

реклама

Напомним, что события Gamedec разворачиваются в Варшаве образца XXII века. Технологии шагнули настолько далеко вперёд, что уже трудно сказать, где реальность, а где виртуальность, где жизнь, а где смерть. Мы играем за частного детектива, расследующего преступления в виртуальных мирах и «прокачивающего» свои способности в ходе принимаемых решений.