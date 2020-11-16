Авторы киберпанк-детектива Gamedec показали, как можно интересно сделать процесс создания героя
Разработчики из польской студии Anshar продолжают информировать публику о том, как продвигается работа над созданием Gamedec. Последняя представляет собой довольно состоятельную экшен-RPG с элементами детектива. Свеженькое видео раскрывает детали создания персонажа. В данной игре становление героя не заканчивается на редакторе, он будет развиваться по ходу всего сюжета, что правильно и ожидаемо. Получение базовых характеристик основывается на результатах специального теста, который выдаст психотип героя.
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Опять же, по ходу прохождения всё может много раз меняться — почему-то поляки делают на этом особенный упор. Цифры статистики здесь заменяются ценностями нашего детектива, которые будут придавать ему большую человечность. В ролике нам в очередной раз показали мир Gamedec, который выглядит как набор типичных локаций из киберпанк-проекта. И это, надо сказать, комплимент.
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Gamedec должна поступить в продажу в начале 2021 года на PC. Недавно демоверсия проекта распространялась в рамках специального мероприятия Steam, её мог установить любой желающий и ознакомиться с тем, что готовит Anshar. Публика пока принимает проект положительно.
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