Разработчики PUBG Mobile на официальной Twitter-страничке игры с гордостью и нескрываемой радостью сообщили о том, что количество загрузок данного проекта преодолело отметку в один миллиард. Параллельно разработчики посоветовали следить за новостями — для игры готовится «крутое» обновление.

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PUBG Mobile частенько всплывает в новостных лентах по позитивным для игры поводам. Например, мобильная версия этой популярной королевской битвы в прошлом году в очередной раз стала самой прибыльной мобильной игрой, и, согласно тенденции, в этом году ситуация повторится.

Напомним также, что в разработке находится PUBG New State, новая королевская битва для мобильных устройств, действие которой развернётся в той же вселенной, но уже в относительно далёком будущем — в 2051 году. Ожидайте футуристическое оружие, транспорт и экипировку.