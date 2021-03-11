Аналитики: PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой в прошлом месяце
Аналитическая фирма Sensor Tower в очередной раз выступила с публикацией касательно ежемесячной выручки наиболее популярных мобильных игр. По итогам февраля, безусловным лидером в сегменте стала PUBG Mobile, заработавшая за месяц 250 миллионов долларов.
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По статистике Sensor Tower, более 66 % выручки PUBG Mobile приходится на китайский регион, где мобильный гейминг в целом пользуется поистине сверхпопулярностью. На втором и третьем местах в плане выручки PUBG Mobile с чудовищным отставанием от Китая расположились США и Саудовская Аравия, внёсшие в общую копилку всего 7,4 % и 3 % выручки соответственно. Любопытно, что PUBG Mobile в феврале параллельно является абсолютным лидером среди игровых приложений в App Store, в то время как в Google Play не добрался даже до первой десятки.
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Что касается тройки лидеров, то следом за PUBG Mobile идут Honor of Kings, заработавшая за месяц $218,5 млн и Genshin Impact, выручку которой представители аналитической фирмы почему-то решили не уточнять. У данных проектов есть одно сходство: все они пользуются максимальной популярностью именно в Китае.
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