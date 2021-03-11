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Аналитики: PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой в прошлом месяце

Мобильные игры — это вообще прибыльно. Особенно в определённых регионах.
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Аналитическая фирма Sensor Tower в очередной раз выступила с публикацией касательно ежемесячной выручки наиболее популярных мобильных игр. По итогам февраля, безусловным лидером в сегменте стала PUBG Mobile, заработавшая за месяц 250 миллионов долларов.

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По статистике Sensor Tower, более 66 % выручки PUBG Mobile приходится на китайский регион, где мобильный гейминг в целом пользуется поистине сверхпопулярностью. На втором и третьем местах в плане выручки PUBG Mobile с чудовищным отставанием от Китая расположились США и Саудовская Аравия, внёсшие в общую копилку всего 7,4 % и 3 % выручки соответственно. Любопытно, что PUBG Mobile в феврале параллельно является абсолютным лидером среди игровых приложений в App Store, в то время как в Google Play не добрался даже до первой десятки.

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Что касается тройки лидеров, то следом за PUBG Mobile идут Honor of Kings, заработавшая за месяц $218,5 млн и Genshin Impact, выручку которой представители аналитической фирмы почему-то решили не уточнять. У данных проектов есть одно сходство: все они пользуются максимальной популярностью именно в Китае.

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1injener
12:59
У всех остальных тестеров в Киберпанке 5600X хуже чем 10600K. А в метро, по 1%, как и ожидалось победил 10600K.
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Слеза Амудня
12:59
26к за мать+проц. Особо не сэкономишь. Плюс удачи тебе разогнать 10600KF на этом куске кала.
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warmuza
12:58
Что по R5 3600 vs 10400F скажешь?
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hundzintay
12:57
А ты попробуй Машку из бухгалтерии набухать
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
hundzintay
12:57
Ой да. Конечно. Никогда не доберемся. Лет 600 назад такие же как ты, считали что за границами известных им территорий живут песьеглавцы. А на самом деле как только в космических программах, за предела...
Обнаружена черная дыра, превышающая массу Солнца примерно в миллиард раз
Альберт Хромов
12:57
Тю
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Слеза Амудня
12:56
https://youtu.be/R1O1COE6Vb4 Это тесты от техно-кухни, которые всегда топили за Intel. Не доверят им не вижу причины.
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Tanabe
12:55
Страдать? Серьезно, ну ок, буду теперь знать что я страдаю..
Intel может искусственно ограничивать возможности контроллера памяти CPU Core i7 11-го поколения
Egor Ka
12:55
амдебилы не могут успокоиться
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warmuza
12:55
Отличные у вас там цены.
Популярный процессор AMD Ryzen 5 5600X продолжает терять в цене
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