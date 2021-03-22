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Инсайдер: полноценный анонс новой Battlefield состоится в мае

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Журналист Джефф Грабб, инсайдерская информация которого слишком часто оказывается правдивой, чтобы проходить мимо его публикаций, со ссылкой на свои источники сообщил, что премьера новой Battlefield запланирована на май. Хотя Грабб вполне уверен в своих источниках, но всё же отметил, что планы пока предварительные, а это значит, что существует вероятность их изменения, причём не обязательно в сторону отдаления.

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Напомним, что формально новая Battlefield уже «анонсирована»: о том, что её презентация должна состояться этой весной, а релиз — осенью, стало известно пару месяцев назад из одного из финансовых отчётов Electronic Arts.

Примечателен тот факт, что разработчикам из DICE удаётся избегать утечек информации о новинке. Есть только слухи, согласно которым, новинка представляет собой своеобразный мягкий перезапуск франшизы и вернёт игроков в современность — с танками, вертолётами, истребителями и прочими прелестями, за которые геймеры любили Battlefield 2, Battlefield 3 и Battlefield 4. Многие геймеры уже слишком устали от эксплуатации темы Второй мировой войны, а также согласились, что эксперимент с сеттингом начала XX века (Первая мировая) в Battlefield 1 оказался скорее неудачным, чем полезным.

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Также важно отметить, что Electronic Arts возлагает на новую Battlefield большие надежды и даже выделила в помощь DICE коллектив Criterion, из-за чего выход новой Need for Speed был отложен до следующего года.

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