Издание Polygon взяло интервью у руководителя внутренних студий Electronic Arts Лоры Мили, благодаря чему стало известно, что издательство отложило релиз новой игры серии Need for Speed до следующего года. Любопытно в этой истории то, что специалисты студии Criterion, которая вновь будет отвечать за дальнейшее развитие франшизы, были «переброшены» на помощь DICE с разработкой грядущей новинки серии Battlefield.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Чем конкретно занимаются мастера-гонкостроители в масштабном мультиплеерном шутере от первого лица, не уточняется. Сама Electronic Arts весьма спокойно относится к подобным «манёврам» коллективов: уже начатую работу с новой Need for Speed никто не забросит, и Criterion в будущем году доделает проект.

Сейчас же в приоритете новая Battlefield, тем более что после покупки студии Codemasters у Electronic Arts на этот год уже запланирован как минимум один гоночный релиз, и внутренняя конкуренция компании совершенно ни к чему.

реклама

Стоит отметить, что Criterion уже не в первый раз помогает DICE, так что студия хорошо знакома со своими шведскими коллегами и их распорядком. Что касается следующей Battlefield, то её анонс запланирован на весну, а релиз — на осень. Пока что никакой информацией о проекте кроме горстки слухов мы не располагаем.