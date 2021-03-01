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EA отложила выпуск новой Need for Speed на следующий год, чтобы уделить больше внимания Battlefield 6

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Издание Polygon взяло интервью у руководителя внутренних студий Electronic Arts Лоры Мили, благодаря чему стало известно, что издательство отложило релиз новой игры серии Need for Speed до следующего года. Любопытно в этой истории то, что специалисты студии Criterion, которая вновь будет отвечать за дальнейшее развитие франшизы, были «переброшены» на помощь DICE с разработкой грядущей новинки серии Battlefield.

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Чем конкретно занимаются мастера-гонкостроители в масштабном мультиплеерном шутере от первого лица, не уточняется. Сама Electronic Arts весьма спокойно относится к подобным «манёврам» коллективов: уже начатую работу с новой Need for Speed никто не забросит, и Criterion в будущем году доделает проект.

Сейчас же в приоритете новая Battlefield, тем более что после покупки студии Codemasters у Electronic Arts на этот год уже запланирован как минимум один гоночный релиз, и внутренняя конкуренция компании совершенно ни к чему.

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Стоит отметить, что Criterion уже не в первый раз помогает DICE, так что студия хорошо знакома со своими шведскими коллегами и их распорядком. Что касается следующей Battlefield, то её анонс запланирован на весну, а релиз — на осень. Пока что никакой информацией о проекте кроме горстки слухов мы не располагаем.

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