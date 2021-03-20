Хотя разработчики современных блокбастеров все разные, но методички по нагнетанию хайпа они читают одни и те же. Вот и BioWare со своим новым проектом во франшизе Dragon Age не является исключением: несколько часов назад новый исполнительный продюсер проекта Кристиан Дейли в своём Twitter опубликовал свежий игровой арт. На нём изображена стоящая под ливнем в тёмном переулке волшебница. По крайней мере, на классовую принадлежность персонажа указывает её одеяние и наличие посоха.

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Фанаты Dragon Age наверняка сочтут данную публикацию намёком на место действия находящейся в разработке следующей части серии. В частности, некоторые игроки, вспомнившие январскую утечку из посвящённой истории BioWare книги, считают, что волшебница одета в мантию магов империи Тевинтер, где, вероятно, и будут разворачиваться события игры. Тевинтерская империя многократно фигурировала в диалогах и заметках всех частей Dragon Age, поэтому избрание именно этого одного из величайших государств в истории мира Тедас в качестве сеттинга новой игры вполне логично.

Когда выйдет новая Dragon Age, неизвестно. Более того, отсутствие у игры порядкового номера или подзаголовка склоняет многих геймеров к мысли, что её производство всё ещё находится на ранних этапах. Оптимизма прибавляет тот факт, что после отмены перезапуска Anthem высвободившиеся ресурсы были перенаправлены на помощь основным коллективам, трудящимся над Dragon Age и Mass Effect.