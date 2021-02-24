Anthem не станет хорошей игрой: EA и BioWare официально отменили разработку перезапуска
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Несколько недель назад уважаемый журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь сразу на три своих источника в Electronic Arts, сообщил о том, что судьбу сетевого шутера Anthem издатель собирается решить в самое ближайшее время. Руководство Electronic Arts должно было провести детальный осмотр переработанного проекта, получившего внутреннего название Anthem Next, и принять решение: расширять ли команду с имеющихся тридцать разработчиков или же прекратить разработку, перекинув ресурсы на другие проекты.
Буквально несколько минут назад в официальном блоге компании BioWare появилась грустная заметка, в которой сообщается о прекращении развития Anthem NEXT (это внутреннее название провальной игры, пущенной в переработку). Разработчики обещают поддерживать нынешнюю версию Anthem ещё некоторое время, но о выпуске нового контента для игры можно забыть.
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