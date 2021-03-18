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Градостроительный симулятор Endzone — A World Apart про выживание в постъядерном мире вышел из раннего доступа

А покупатели могут оказать помощь в посадке реальных деревьев.
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Студия Gentlymad совместно с Assemble Entertainment анонсировали выход финальной версии Endzone — A World Apart. Речь в данном случае идёт о необычном градостроительном симуляторе, действие которого происходит в мире, пережившем постапокалипсис. Проект доступен для покупки в Steam и GOG, ранее он находился в секции «Ранний доступ».

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Если вас Endzone заинтересовал, то сейчас этот градостроительный симулятор продаётся со скидкой в размере 35%. Так, стандартная версия игры стоит 454 рубля, а если выложить за неё 551 рубль, то можно тем самым поддержать инициативу Save the World. В рамках последней разработчики перечисляют с каждой проданной игры средства, необходимые для посадки одного дерева.

Save the World, по утверждению представителей Gentlymad — штука максимально полезная. Сотрудничество девелоперов с организацией One Three Planted обеспечило посадку более 41 тысячи деревьев по всему миру, только в январе и феврале нынешнего года инициатива Save the World гарантировала высадку 1395 деревьев в Малави.

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Endzone — A World Apart предлагает заняться возрождением цивилизации после ядерной катастрофы. Игрокам нужно возводить дома для поселенцев, обеспечивать им защиту от нападений и проявлений беспощадной постапокалиптической природой.

В Endzone нужно собирать ресурсы, отправлять экспедиции к забытым местам, обеспечивать переработку запасов и заниматься непрерывным исследованием мира. Судя по всему, владельцам градостроительного симулятора такой геймплей пришёлся по душе: у проекта имеется 79% рейтинга в Steam на основании более 2,3 тысяч отзывов.

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assemble entertainment endzone a world apart gentlymad
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Градостроительный симулятор Endzone — A World Apart про выживание в постъядерном мире вышел из раннего доступа
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