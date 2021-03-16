Авторы Tomb Raider ищут сотрудников для работы над следующей высокобюджетной игрой
Студия Crystal Dynamics, известная работой над франшизой Tomb Raider и недавним не очень удачным проектом Marvel’s Avengers, уже потихоньку переходит к производству своего нового продукта. Об этом, как оно часто бывает, стало известно из описания вакансии студии.
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Как гласит описание, проект находится на совсем ранних, если не сказать зачаточных этапах развития, а это значит, что вряд ли имеет смысл ждать его анонс в ближайшее время. О чём будет данная игра, не сообщается; известно лишь, что она будет принадлежать к AAA-классу (высокобюджетные).
Напомним, что в этот четверг, 18 марта, Square Enix, традиционно являющаяся издателем-партнёром Crystal Dynamics, расскажет о планах на ближайшее будущее, в том числе, согласно слухам, анонсирует сборник игр про Лару Крофт, состоящий из Tomb Raider (2016), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.
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