Студия Crystal Dynamics, известная работой над франшизой Tomb Raider и недавним не очень удачным проектом Marvel’s Avengers, уже потихоньку переходит к производству своего нового продукта. Об этом, как оно часто бывает, стало известно из описания вакансии студии.

Как гласит описание, проект находится на совсем ранних, если не сказать зачаточных этапах развития, а это значит, что вряд ли имеет смысл ждать его анонс в ближайшее время. О чём будет данная игра, не сообщается; известно лишь, что она будет принадлежать к AAA-классу (высокобюджетные).

Напомним, что в этот четверг, 18 марта, Square Enix, традиционно являющаяся издателем-партнёром Crystal Dynamics, расскажет о планах на ближайшее будущее, в том числе, согласно слухам, анонсирует сборник игр про Лару Крофт, состоящий из Tomb Raider (2016), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.