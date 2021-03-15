Techland не огласит дату выхода Dying Light 2 на грядущем мероприятии по игре
На днях польская студия Techland пообещала, что в эту среду, 17 марта, наконец-то выйдет на связь и поделится сведениями о ходе разработки многообещающего Dying Light 2. Многие поклонники творчества студии предположили, что разработчики спустя почти три года после анонса всё-таки соизволят огласить точную дату выхода проекта, но представитель Techland на официальном Discord-канале игр серии Dying Light уточнил, что этого на грядущем показе не произойдёт.
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Однако есть и положительный момент: как уточняет представитель Techland, в среду от мероприятия следует ждать большего, чем просто «Всё хорошо, разработка продвигается». Чего конкретно ожидать от мероприятия в среду, конечно, пока можно лишь догадываться, но можно рискнуть и предположить, что разработчики покажут новый геймплей.
Напомним, что ранее Techland опровергла слухи о пребывании Dying Light 2 в «производственном аду», отметив при этом, что студия действительно анонсировала игру слишком рано — отсюда и молчаливость компании.
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