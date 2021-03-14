На днях Techland пообещала, что наконец-то поведает подробности разработки своего зомби-экшена Dying Light 2 в следующую среду, 17 марта. На фоне постоянно возникающих слухов о том, что Dying Light 2 находится в «производственном аду», бесценной станут уже любые, даже самые незначительные сведения, однако Techland поспешила успокоить игроков и опровергла слухи.

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Как уточнил представитель Techland, «производственный ад» предполагает, что создание проекта зашло в тупик и не продвигается; Dying Light 2 же, в свою очередь, постоянно развивается. Проблема, признаёт разработчик, заключается лишь в том, что игра была анонсирована слишком рано.

Стоит отметить, что слухи, увы, имеют под собой основания: после раздутого на пустом месте скандала Techland прекратила сотрудничество с Крисом Авеллоном, в прошлом году из студии ушёл сценарист и дизайнер Павел Селинджер, не говоря уже о других, менее высокопоставленных сотрудниках. Надеемся, что подготовленный к 17 марта показ позволит нам избавиться от тревожных мыслей и уверовать в то, что Dying Light 2 если и не станет прорывом, то хотя бы будет достойным преемником оригинальной Dying Light, которую многие геймеры считают эталоном жанра зомби-боевиков.