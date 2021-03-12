В следующую среду Techland поведает подробности о Dying Light 2
Новостей о Dying Light 2 в целом и процессе её разработки в частности не поступало уже так давно, что пессимистично настроенные граждане уже приготовились услышать самые отрицательные известия вроде отмены или полного перезапуска проекта, что делало бы предыдущие сведения о нём неактуальными. Спустя почти год фактического молчания Techland наконец-то соизволила выйти на связь и пообещала ввести игроков в курс дела в следующую среду, 17 марта.
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Как уточняется в сообщении, рассказ разработчиков будет касаться процесса разработки Dying Light 2, хотя и не вполне понятно, что конкретно это означает. Как бы то ни было, всем любителям жанра зомби-экшенов определённо стоит дождаться среды, поскольку слухи о состоянии дел в Techland и с Dying Light 2 в частности поступают самые тревожные. Всё бы ничего, но они подкрепляются суровыми фактами вроде расторжения контракта с ведущим сценаристом и ухода из студии ключевых сотрудников.
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