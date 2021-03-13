Официально id Software совместно с Bethesda должны представить вниманию общественности видеоролик-тизер второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal лишь 15 марта, но благодаря тому, что в современном мире хранить тайны довольно сложно, у нас появилась возможность взглянуть на соответствующее видео заранее.

реклама

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Судя по тизеру, во второй части дополнения нас ждут масштабные эпические сражения, что должно стать настоящим подарком для фанатов игры.

реклама

Полноценный (не тизер) анонсирующий трейлер планируют показать 17 марта, а днём позже, как утверждают слухи и утечки, вторая часть дополнения поступит в продажу.