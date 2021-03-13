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В Сеть просочился видеоролик-тизер второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal

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Официально id Software совместно с Bethesda должны представить вниманию общественности видеоролик-тизер второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal лишь 15 марта, но благодаря тому, что в современном мире хранить тайны довольно сложно, у нас появилась возможность взглянуть на соответствующее видео заранее.

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Судя по тизеру, во второй части дополнения нас ждут масштабные эпические сражения, что должно стать настоящим подарком для фанатов игры.

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Полноценный (не тизер) анонсирующий трейлер планируют показать 17 марта, а днём позже, как утверждают слухи и утечки, вторая часть дополнения поступит в продажу.

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bethesda softworks id software doom eternal
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В Сеть просочился видеоролик-тизер второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal
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Сейчас обсуждают

Bare_Metal
18:59
Не надо обманывать, я всем и всегда говорю, что мои 2700х и 3700х - отличные процессоры, на отличных материнских платах.
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Van Helsing
18:57
странно вроде как токо процессор нужен обычно из уст синевы звучит)) игнорирования новый материнки и памяти)))))
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Hirurg_666
18:57
видос огонь, усцыкался с него 20 лет назад))
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
Bare_Metal
18:57
>Просто интел не скрывает, своих косяков Хах, АМД вообще под лупой, под микроскопом, только ленивый не выдумывает всякую чушь про проблемы, которых в реальной эксплуатации отродясь не было. Через меня...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Van Helsing
18:54
наивный))
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Valera Gabrelyan
18:53
Да, ну тогда ладно, я тоже собрав все знания из различных источников делаю вывод. Амд дерьмо.
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
MriS
18:52
Да это у фанатов логика дурацкая )) Двно заметил, как выходят новые зены сразу старые опускать начинаю. типо говно и тд )) Лишь материнки нахваливают, которые раньше всех биосы получили) Какие проблем...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Вскукарек Интелбоев
18:50
Разве? А тебе недоумку разве неизвестно, что с 7нм просто сложно отвести тепло, радиатор охлада не прогреется до тех температур, что у проца. Иди обтекай 😂
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Valera Gabrelyan
18:50
Просто интел не скрывает, своих косяков, но почти никогда не встретишь новость о амд, и это не потому что амд, такие хорошие, а потому что в последние годы, пошла нехорошая тенденции, расхваливают амд...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Bare_Metal
18:48
Этот сайт/форум всего лишь отражение объективной реальности и ничего с этим не поделать.
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
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