В Сеть просочился видеоролик-тизер второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal
Официально id Software совместно с Bethesda должны представить вниманию общественности видеоролик-тизер второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal лишь 15 марта, но благодаря тому, что в современном мире хранить тайны довольно сложно, у нас появилась возможность взглянуть на соответствующее видео заранее.
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Судя по тизеру, во второй части дополнения нас ждут масштабные эпические сражения, что должно стать настоящим подарком для фанатов игры.
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Полноценный (не тизер) анонсирующий трейлер планируют показать 17 марта, а днём позже, как утверждают слухи и утечки, вторая часть дополнения поступит в продажу.
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