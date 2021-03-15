Видеоролик-тизер второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal
Обновлено 15 марта: Bethesda совместно с id Software дождались понедельника и, как и было обещано, опубликовали тизер второй части дополнения DOOM Eternal: The Ancient Gods. Спустя два дня после утечки. Полноценный трейлер должны показать в среду, 17 марта, ну а там, надеемся, и оглашение даты выхода не за горами.
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Оригинал от 13 марта: Официально id Software совместно с Bethesda должны представить вниманию общественности видеоролик-тизер второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal лишь 15 марта, но благодаря тому, что в современном мире хранить тайны довольно сложно, у нас появилась возможность взглянуть на соответствующее видео заранее.
Судя по тизеру, во второй части дополнения нас ждут масштабные эпические сражения, что должно стать настоящим подарком для фанатов игры.
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Полноценный (не тизер) анонсирующий трейлер планируют показать 17 марта, а днём позже, как утверждают слухи и утечки, вторая часть дополнения поступит в продажу.
Обновлено: Правообладатель усердно "отстреливает" утечки, поэтому как только появится альтернативная запись, мы в редакции постараемся оперативно добавить её в этот материал.
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