Глава Xbox прокомментировал эксклюзивность будущих игр Bethesda для платформ от Microsoft
На днях после формального завершения сделки между Microsoft и ZeniMax/Bethesda стало известно, что некоторые будущие игры свежеприобретённой компании будут эксклюзивами платформ, на которых представлена подписка Xbox Game Pass, то есть, PC и Xbox. Весть тревожная для обладателей консолей от Sony, но обнадёживающим выглядело слово «некоторые». Теперь же владельцев PlayStation решили лишить надежды: в рамках круглого стола, посвящённого совместному будущему Microsoft и Bethesda, руководитель Xbox Фил Спенсер пусть и расплывчато, но всё же прокомментировал вопрос эксклюзивности будущих игр компании.
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По словам Спенсера, игроки должны знать, что смыслом всей затеи по приобретению ZeniMax/Bethesda был последующий выпуск проектов-эксклюзивов для платформ, на которых существует Xbox Game Pass. Как отмечает Спенсер, в этом весь корень партнёрства и цель компании.
Естественно, как уточняет Спенсер, Microsoft уважает контрактные обязательства ZeniMax/Bethesda, взятые компанией до её покупки, поэтому отдельные проекты, как то Deathloop и Ghostwire Tokyo, выйдут на PlayStation. Также компания продолжит поддерживать PlayStation-версии своих уже вышедших проектов вроде Fallout 76 и The Elder Scrolls Online.
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Напомним, сегодня Xbox Game Pass пополнится сразу двадцатью играми от Bethesda, в том числе франшизами DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored и другими проектами.
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