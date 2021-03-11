С завтрашнего дня подписка Xbox Game Pass пополнится двадцатью играми от Bethesda
Microsoft провела так называемый круглый стол совместно с Bethesda Softworks, которая отныне является частью игрового крыла софтверного гиганта. Хотя интересного для широкой публики в рамках «стола» было сказано предельно мало, одна важная подробность всё-таки проскользнула, а именно: с завтрашнего дня подписка Xbox Game Pass станет на двадцать игр больше. Всё верно: в состав подписки войдут практически все игры, издателем которых выступила Bethesda.
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Итак, ожидайте с завтрашнего дня появления в Xbox Game Pass следующих игр:
- Doom (PC и Xbox);
- Doom II (PC и Xbox);
- Doom 64 (PC и Xbox);
- Doom 3 (PC и Xbox);
- DOOM Eternal (PC и Xbox);
- Dishonored Definitive Edition (PC и Xbox);
- Dishonored II (PC и Xbox);
- The Elder Scrolls III Morrowind (PC и Xbox);
- The Elder Scrolls IV Oblivion (PC и Xbox);
- The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition (PC);
- The Elder Scrolls Online (PC и Xbox);
- Fallout New Vegas (PC и Xbox);
- Fallout 4 (Xbox);
- Fallout 76 (PC);
- Prey (PC и Xbox);
- Rage 2 (PC);
- The Evil Within (PC и Xbox);
- Wolfenstein The New Order (PC и Xbox);
- Wolfenstein The Old Blood (PC и Xbox);
- Wolfenstein Youndblood (PC и Xbox).
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О совместных проектах Microsoft и Bethesda подробнее расскажут летом. Руководитель Xbox Фил Спенсер считает, что следующий проект Bethesda благодаря широкому охвату платформ и сервисов станет самым популярным в истории компании.
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