Microsoft провела так называемый круглый стол совместно с Bethesda Softworks, которая отныне является частью игрового крыла софтверного гиганта. Хотя интересного для широкой публики в рамках «стола» было сказано предельно мало, одна важная подробность всё-таки проскользнула, а именно: с завтрашнего дня подписка Xbox Game Pass станет на двадцать игр больше. Всё верно: в состав подписки войдут практически все игры, издателем которых выступила Bethesda.

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Итак, ожидайте с завтрашнего дня появления в Xbox Game Pass следующих игр:

Doom (PC и Xbox);

Doom II (PC и Xbox);

Doom 64 (PC и Xbox);

Doom 3 (PC и Xbox);

DOOM Eternal (PC и Xbox);

Dishonored Definitive Edition (PC и Xbox);

Dishonored II (PC и Xbox);

The Elder Scrolls III Morrowind (PC и Xbox);

The Elder Scrolls IV Oblivion (PC и Xbox);

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition (PC);

The Elder Scrolls Online (PC и Xbox);

Fallout New Vegas (PC и Xbox);

Fallout 4 (Xbox);

Fallout 76 (PC);

Prey (PC и Xbox);

Rage 2 (PC);

The Evil Within (PC и Xbox);

Wolfenstein The New Order (PC и Xbox);

Wolfenstein The Old Blood (PC и Xbox);

Wolfenstein Youndblood (PC и Xbox).

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О совместных проектах Microsoft и Bethesda подробнее расскажут летом. Руководитель Xbox Фил Спенсер считает, что следующий проект Bethesda благодаря широкому охвату платформ и сервисов станет самым популярным в истории компании.