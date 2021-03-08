Американские и европейские регуляторы одобрили сделку между Microsoft и ZeniMax
Слияние крупных компаний — это процесс чуть более сложный и продолжительный, чем покупка мешка картошки, поэтому после объявления Microsoft о покупке ZeniMax Media формального завершения сделки приходится ждать вот уже почти полгода. Сделку должны были одобрить крупные регуляторы, дабы удостовериться в том, что подобное слияние не нарушает законов. И вот, процесс приближается к своему логическому завершению: недавно сделку одобрили американские регуляторы, теперь же своё согласие выразила и Европейская комиссия.
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Напомним, что Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media в сентябре прошлого года. Сумма сделки составила около $7,5 миллиардов, и благодаря ей количество внутренних студий Microsoft увеличится на восемь (плюс одно издательство — Bethesda Softworks), среди которых такие признанные мастера своего дела, как id Software, Bethesda Game Studios, Arkane Studios, MachineGames и другие опытные и известные коллективы.
Сообщается, что формально сделка между компаниями завершится к концу марта, после чего Microsoft выступит с заявлением и поведает о том, что данное слияние значит для компаний и, в конечном счёте, для простых игроков.
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