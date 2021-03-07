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В Сеть утекли скриншоты из второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal

На удивление есть, на что посмотреть.
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С момента выхода первой части дополнения The Ancient Gods для боевика DOOM Eternal прошло уже несколько месяцев; видимо, id Software совместно с Bethesda Softworks наконец-то нашли в глубинах своих душ чувство совести и скоро огласят дату выхода второй части дополнения. По крайней мере, к такому выводу подталкивает сегодняшняя утечка соответствующих скриншотов из официального магазина издательства. Предлагаем не переливать из пустого в порожнее и сразу перейти к ознакомлению с изображениями.

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Отметим, что это уже не первый «звоночек», предвещающий скорый релиз The Ancient Gods Part Two — в середине февраля дополнение уже путешествовало по мировым рейтинговым агентствам.

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Пользуясь случаем, хотелось бы также напомнить, что DOOM Eternal стала очень удачным проектом: за первые девять месяцев продаж игра заработала свыше 450 миллионов долларов, что для одиночного проекта, мультиплеер в котором создан исключительно «для галочки», более чем достойный результат.

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bethesda softworks id software doom eternal
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В Сеть утекли скриншоты из второй части аддона The Ancient Gods для DOOM Eternal
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