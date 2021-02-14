Похоже, релиз второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal уже не за горами
Так уж бывает, что рейтинговые агентства тех или иных государств (или их содружеств) частенько становятся источниками информации о скорых релизах ожидаемых игр и дополнений к ним. В частности, вчера внимательные пользователи форума Resetera заметили, что на сайте австралийского рейтингового агентства появилась страничка второй части дополнения The Ancient Gods для боевика DOOM Eternal.
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Как и следовало ожидать, в Австралии дополнение получило возрастной рейтинг «Restricted, 18+», основной причиной для присуждения которого послужило огромное количество жестокости в проекте.
Игроки закономерно полагают, что появление второй части дополнения на сайте рейтингового агентства означает его скорый релиз, и вспоминают, что первая часть The Ancient Gods вышла примерно через месяц после присуждения ей возрастного ограничения. Вероятно, id Software приурочит выпуск продолжения к годовщине основной игры, которую она отметит 20 марта.
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