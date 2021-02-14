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Похоже, релиз второй части дополнения The Ancient Gods для DOOM Eternal уже не за горами

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Так уж бывает, что рейтинговые агентства тех или иных государств (или их содружеств) частенько становятся источниками информации о скорых релизах ожидаемых игр и дополнений к ним. В частности, вчера внимательные пользователи форума Resetera заметили, что на сайте австралийского рейтингового агентства появилась страничка второй части дополнения The Ancient Gods для боевика DOOM Eternal.

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Как и следовало ожидать, в Австралии дополнение получило возрастной рейтинг «Restricted, 18+», основной причиной для присуждения которого послужило огромное количество жестокости в проекте.

Игроки закономерно полагают, что появление второй части дополнения на сайте рейтингового агентства означает его скорый релиз, и вспоминают, что первая часть The Ancient Gods вышла примерно через месяц после присуждения ей возрастного ограничения. Вероятно, id Software приурочит выпуск продолжения к годовщине основной игры, которую она отметит 20 марта.

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bethesda softworks id software doom eternal
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