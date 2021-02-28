Дэвид Сандерс, бывший менеджер продукта в id Software, разместил любопытную информацию в своём профиле LinkedIn, касающуюся шутера Doom Eternal. Сейчас этот человек работает на аналогичной должности в студии Gearbox, но это не так важно.

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Сандерс написал, что Doom Eternal смогла заработать более 450 миллионов долларов за 9 месяцев с момента релиза. Дэвид Сандерс также дал понять, что заявленные $450 миллионов — это 10-15 миллионов проданных копий, что является очень хорошим показателем для одиночного проекта с упором на сюжетную кампанию.

Фактическое количество реализованных копий Doom Eternal сами разработчики пока не называли, но база SteamDB подсказывает, что на PC этот проект был продан более 2 миллионов раз. Напомним, этот шутер появился в продаже в марте прошлого года и получил восторженные отзывы как от прессы, так и от простых игроков. В том же Steam у Doom Eternal имеется 89% рейтинга на основании более 98 тысяч отзывов, с недавними отзывами дела обстоят ещё лучше — 92% рейтинга.