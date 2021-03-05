Автор A Way Out и It Takes Two считает несправедливым объём обрушившейся на Cyberpunk 2077 критики
Как всем хорошо известно, релиз Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения иначе как катастрофой назвать невозможно, да и более современные платформы тоже «выехали» во многом за счёт своей значительно более высокой производительности. Как следствие, Cyberpunk 2077 и студия CD Projekt RED были засыпаны гневными сообщениями, критическими рецензиями и отзывами. Впрочем, не все согласны с сообществом: например, Юсеф Фарес, геймдизайнер и руководитель ответственной за A Way Out и грядущую It Takes Two студии Hazelight, в свойственной себе эксцентричной манере считает, что Cyberpunk 2077 получила несправедливо много негатива.
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По словам Фареса, конкретно его студии удалось не стать жертвой вызванных пандемией ограничений, но в этом плане повезло далеко не всем разработчикам. Многие игры были отложены на более поздний срок или же выпущены в более низком качестве, чем предполагалось. И здесь «на сцену» вышла Cyberpunk 2077: Фарес считает, что принимая во внимание обстоятельства, на игру был вылит «несправедливый объём г***а».
В чём конкретно заключается несправедливость и почему пандемия вообще должна служить оправданием вопиющей халтуре, впрочем, осталось без уточнения. Вопрос, в общем-то, риторический.
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Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что в феврале серверы CD Projekt RED были взломаны хакерами, в результате чего работа студии была временно парализована — сотрудники попросту не могли войти в сеть компании, чтобы работать над запланированными обновлениями. Как следствие, февральское масштабное обновление было отложено до конца марта.
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