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СМИ: Из-за взлома серверов CD Projekt большинство разработчиков уже полмесяца не могут заниматься Cyberpunk 2077

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Несколько часов назад CD Projekt RED официально похоронила надежду на своевременный выпуск крупного обновления 1.2 для Cyberpunk 2077, отложив его релиз на вторую половину марта. Разработчики назвали две причины: огромный объём работы и замедление процесса её выполнения вследствие хакерской атаки на серверы головной компании CD Projekt, в результате чего злоумышленники украли исходные коды игр студии, а также изрядно нахулиганили.

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Многие скептики посчитали, что CD Projekt RED просто прикрывается ситуацией и банально не успевает с выпуском обновления, но небезызвестный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники, сообщает, что хакеры действительно частично парализовали работу CDPR, и разработчики не лукавят.

Как уточняет Шрайер, CD Projekt отказалась идти на поводу у хакеров, и теперь большая часть сидящих "на удалёнке" сотрудников студии на протяжении двух недель не могут подключиться к её внутренней сети и всем системам и инструментам, чтобы продолжить работу над Cyberpunk 2077. По словам Шрайера, сотрудникам студии не разрешено комментировать ситуацию, поэтому те смельчаки, что согласились побеседовать с журналистом, попросили остаться анонимными.

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Хотя взлом привёл к появлению внеплановых отпусков, в целом хакерская атака крайне негативно отразилась на сотрудниках студии: злоумышленникам удалось заполучить паспортные данные и даже банковскую информацию разработчиков. Компания даже попросила своих сотрудников заморозить банковские счета и сообщить государственным органам о взломе и краже данных.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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