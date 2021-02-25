СМИ: Из-за взлома серверов CD Projekt большинство разработчиков уже полмесяца не могут заниматься Cyberpunk 2077
Несколько часов назад CD Projekt RED официально похоронила надежду на своевременный выпуск крупного обновления 1.2 для Cyberpunk 2077, отложив его релиз на вторую половину марта. Разработчики назвали две причины: огромный объём работы и замедление процесса её выполнения вследствие хакерской атаки на серверы головной компании CD Projekt, в результате чего злоумышленники украли исходные коды игр студии, а также изрядно нахулиганили.
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Многие скептики посчитали, что CD Projekt RED просто прикрывается ситуацией и банально не успевает с выпуском обновления, но небезызвестный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники, сообщает, что хакеры действительно частично парализовали работу CDPR, и разработчики не лукавят.
Как уточняет Шрайер, CD Projekt отказалась идти на поводу у хакеров, и теперь большая часть сидящих "на удалёнке" сотрудников студии на протяжении двух недель не могут подключиться к её внутренней сети и всем системам и инструментам, чтобы продолжить работу над Cyberpunk 2077. По словам Шрайера, сотрудникам студии не разрешено комментировать ситуацию, поэтому те смельчаки, что согласились побеседовать с журналистом, попросили остаться анонимными.
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Хотя взлом привёл к появлению внеплановых отпусков, в целом хакерская атака крайне негативно отразилась на сотрудниках студии: злоумышленникам удалось заполучить паспортные данные и даже банковскую информацию разработчиков. Компания даже попросила своих сотрудников заморозить банковские счета и сообщить государственным органам о взломе и краже данных.
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