Несколько часов назад CD Projekt RED официально похоронила надежду на своевременный выпуск крупного обновления 1.2 для Cyberpunk 2077, отложив его релиз на вторую половину марта. Разработчики назвали две причины: огромный объём работы и замедление процесса её выполнения вследствие хакерской атаки на серверы головной компании CD Projekt, в результате чего злоумышленники украли исходные коды игр студии, а также изрядно нахулиганили.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Многие скептики посчитали, что CD Projekt RED просто прикрывается ситуацией и банально не успевает с выпуском обновления, но небезызвестный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники, сообщает, что хакеры действительно частично парализовали работу CDPR, и разработчики не лукавят.

Как уточняет Шрайер, CD Projekt отказалась идти на поводу у хакеров, и теперь большая часть сидящих "на удалёнке" сотрудников студии на протяжении двух недель не могут подключиться к её внутренней сети и всем системам и инструментам, чтобы продолжить работу над Cyberpunk 2077. По словам Шрайера, сотрудникам студии не разрешено комментировать ситуацию, поэтому те смельчаки, что согласились побеседовать с журналистом, попросили остаться анонимными.

реклама

Хотя взлом привёл к появлению внеплановых отпусков, в целом хакерская атака крайне негативно отразилась на сотрудниках студии: злоумышленникам удалось заполучить паспортные данные и даже банковскую информацию разработчиков. Компания даже попросила своих сотрудников заморозить банковские счета и сообщить государственным органам о взломе и краже данных.