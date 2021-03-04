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Студия-разработчик Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 подтвердила увольнения своих сотрудников

Хотя без этого можно было обойтись — и так понятно, кого и за что уволили.
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На днях теперь уже бывшие сотрудники студии Hardsuit Labs сообщили о том, что после отстранения коллектива от производства Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 многих разработчиков, в том числе сценаристов, освободили от их должностей. Хотя информация звучала правдоподобно, она всё же распространялась не официально руководством студии, поэтому расценивалась больше как инсайд или же утечка. Но сегодня все сомнения были ликвидированы: Hardsuit Labs вышла на связь и подтвердила увольнения своих сотрудников.

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Правда, на деле масштаб увольнений оказался гораздо скромнее, чем пытались раздуть новостные издания. По словам руководства Hardsuit Labs, увольнения затронули небольшую часть сотрудников студии; однако кого конкретно и каковы были причины — не уточняется. Видимо, руководство студии считает, что ответ на этот вопрос и так предельно очевиден.

Кто придёт на смену Hardsuit Labs и продолжит работу над игрой, не уточняется. Напомним, релиз Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 теперь отложен на неопределённый срок, а возможность оформления предзаказа отключена до лучших времён. Которые, может быть, когда-нибудь и наступят.

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Что же касается будущего Hardsuit Labs, то оно пока не совсем мрачное: представители компании сообщили, что в разработке в её стенах находятся сразу несколько проектов, подробностями о которых с нами поделятся позже.

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paradox interactive hardsuit labs vampire: the masquerade — bloodlines 2 vampire the masquerade bloodlines 2
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