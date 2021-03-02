Отстранённая от разработки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 студия провела масштабные увольнения сотрудников
Ровно неделю назад мы узнали, что студия Hardsuit Labs была отстранена от разработки ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Paradox Interactive назвала факт смены студии-разработчика «тяжёлым, но необходимым решением», ведь этот проект очень важен для издательства. Кто стал новым девелопером проекта — ещё не установлено, но теперь мы узнали, как обстоят дела в стане Hardsuit Labs. Руководство последней решило уволить почти всех ключевых сотрудников, эту информацию разместили в Twitter многие уже бывшие сотрудники студии.
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Череда увольнений прошла практически во всех отделах компании, а департмент, занимавшийся проработкой повествования, уволен в полном составе. Какая дальнейшая судьба ожидает саму Hardsuit Labs — мы узнаем, видимо, в ближайшем будущем, ведь события пока развиваются достаточно стремительно.
Что до Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, то её релиз перенесён на неопределённый срок, издатель уже начал сотрудничать с новой студией, но подробностями пока не спешит делиться. Зато игру больше нельзя предзаказать, тут Paradox Interactive стоит выразить благодарность за честность.
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