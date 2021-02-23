Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 сменила разработчика, релиз игры отложен на неопределённый срок
Несколько минут назад словно гром среди ясного неба от издательства Paradox Interactive прозвучало объявление о том, что у Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 сменился разработчик: коллектив Hardsuit Labs отстранён от работы, а кто пришёл (придёт) ему на смену, пока не уточняется.
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Как пишут представители Paradox Interactive, данный амбициозный проект очень важен для издательства, поэтом руководство компании приняло непростое решение о смене разработчика. Это изменение было необходимо. Вместе с тем стало очевидно, что на производство Vampire The Masquerade — Bloodlines 2 потребуется гораздо больше времени, чем предполагалось изначально; как следствие, релиз игры не состоится в этом году. Когда теперь рассчитывать на выход проекта, также не уточняется.
Издательство с сегодняшнего дня временно приостанавливает приём предварительных заказов на игру.
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Что же касается Hardsuit Labs, то издательство благодарит студию за проделанный огромный объём работы и надеется, что игроки заметят созданный ею фундамент для игры. К сожалению, Paradox решила не вдаваться в подробности причин передачи проекта другим разработчикам, в результате чего можно нафантазировать различных небылиц (или «попаданий в яблочко») вроде недееспособности прежней студии.
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