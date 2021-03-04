Нравится нам это или нет, но драма с посредственнейшим проектом The Sinking City до сих пор продолжается. На днях разработчики из Frogwares обвинили французского издателя Nacon во взломе и «пиратстве», заявляя, что игра вернулась в продажу без их участия и даже без их ведома. Издатель, в свою очередь, обосновал своё решение заботой об интересах игроков, а также справедливым желанием продавать игру, в которую были вложены миллионы евро.

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Как бы то ни было, вчера The Sinking City на фоне скандала опять исчезла из продажи, а теперь Nacon решила прояснить всем интересующимся свою позицию. А позиция предельно проста и справедлива. Как пишет руководство компании, она в общей сложности вложила в The Sinking City более десяти миллионов евро и, согласно контракту, является единоличным дистрибьютором этой игры в Steam. Вопреки заявлениям Frogwares, которыми студия пыталась подкрепить своё незаконное желание расторгнуть имеющийся контракт и заключить более выгодный в свою пользу, все суммы издателем были выплачены в срок и в полном объёме.

Как поясняет Nacon, парижский апелляционный суд постановил, что поведение Frogwares выходит за рамки закона, после чего обязал студию исполнять свои контрактные обязательства и воздержаться от любых способных помешать этому действий. Nacon тщетно просила Frogwares вернуть The Sinking City в продажу в Steam; в противном случае, согласно контракту, проект будет адаптирован третьей стороной. Что, собственно, и произошло на днях.

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Nacon недвусмысленно заявляет о вопиющей недобросовестности Frogwares: студия не упоминала, что все судебные разбирательства оканчивались в пользу издателя, а также умалчивала тот факт, что пыталась выпустить The Sinking City в Steam без ведома и упоминания Nacon. Более того, призывая игроков не покупать опубликованную Nacon версию The Sinking City в Steam, разработчик в очередной раз вставлял палки в колёса издателя, вложившего немало средств в создание игры. Nacon оставляет за собой подать на Frogwares в суд за её агрессивные и предвзятые высказывания.

К сожалению, подобные вещи пусть и достаточно редко, но всё же случаются, когда издатель идёт разработчику навстречу и не выкупает у него полные права на франшизы или отдельные проекты в обмен на инвестиции. Захочет ли ещё кто-нибудь после такого иметь дело с Frogwares — большой и очень неприятный для студии вопрос.