Детективный хоррор The Sinking City в третий раз убрали из Steam
Похоже, у истории с размещением детективного хоррора The Sinking City в Steam ещё долго не будет конца: проект вновь сняли с продажи. Напомним, нынешнее его появление в магазине Valve — уже третье по счёту. Самое первое было при релизе летом прошлого года, почти сразу разработчики из студии Frogwares затеяли конфликт со своим издателем Nacon и The Sinking City пропала из Steam. Возвращение случилось в начале нынешнего года, но через короткое время игру вновь убрали с виртуальных полок.
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Наконец, нынешнее появление The Sinking City произошло 26 февраля, только разработчики из Frogwares сразу дали понять, что с этой версией проекта не всё так ладно: системы достижений нет, «облачных» сохранений — тоже. Более того, представители студии обвинили Nacon во взломе и продаже пиратской копии игры, но сам издатель отрицал все обвинения.
И The Sinking City вновь пропадает из Steam — видимо, в этот раз надолго. На самом деле, этот проект никак не тянет на игру десятилетия, поэтому такие долгие препирания между разработчиком и издателем могут утомить рядового обывателя. Честное слово, если The Sinking City вновь появится в магазине Valve, то любой здравомыслящий человек, находящийся в курсе всей истории, вряд ли совершит покупку. Пусть сначала Frogwares и Nacon между собой до конца разберутся.
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