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Авторы The Sinking City обвинили издателя во взломе и продаже пиратской копии своей игры

Издатель, в свою очередь, обвиняет разработчика в невыполнении обязательств.
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Разработчики из студии Frogwares, как и обещали, опубликовали продолжение занимательной истории с возвращением проекта The Sinking City в продажу без их ведома. Как утверждают девелоперы, издатель в лице компании Nacon взломал их игру и выложил в продажу фактически пиратские версии. Напомним, The Sinking City вернулась в продажу на выходных, а разработчики из Frogwares сразу заявили, что не имеют к вернувшейся в продажу версии игры никакого отношения и даже предостерегли пользователей от её покупки.

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Спустя пару дней расследования разработчики пришли к любопытным выводам. Во-первых, к счастью для Frogwares, в присутствующей ныне в продаже версии The Sinking City остались «следы», по которым удалось выяснить, что Nacon приобрела копию игры на платформе GamesPlanet. Во-вторых, судя по логам, Nacon задействовала разработчиков из недавно приобретённой издательством компании Neopica, чтобы взломать код The Sinking City и подобрать ключ шифрования игровых файлов.

В распространяемой ныне копии The Sinking City имеется множество различий с официальной продаваемой на GamesPlanet версией проекта от Frogwares. Так, в главном меню отсутствует ссылка на проект Sherlock Holmes Chapter One, удалена опция «Play More», по которой можно было увидеть другие проекты от Frogwares, а также удалены упоминания платформы GamesPlanet.

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Ранее издательство Nacon поставило разработчиков на место, заявив, что компания вернула The Sinking City в продажу ради поклонников игры. Сама версия полностью официальная и рабочая, а издатель утверждает, что Frogwares, получившая от Nacon миллионы долларов на разработку и продвижение проекта, не говоря уже о тысячах человеко-часов работы над ним, не исполняет условия своего контракта и внезапно решила их пересмотреть в свою пользу, притворяясь при этом жертвой.

Frogwares утверждает, что будет судиться с Nacon. А пострадают от всей этой передряги кто? Правильно — простые игроки, которых, скорее всего, в очередной раз лишат доступа к The Sinking City «до лучших времён».

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