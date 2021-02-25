Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер вновь трудится не покладая рук, чтобы представить нашему вниманию последние инсайдерские новости из мира игровой промышленности. Кредит доверия к Шрайеру сформировался предельно высокий, поэтому мы рассмотрим его свежую заметку, посвящённую созданию новой Dragon Age.

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Как передаёт журналист, Electronic Arts последнее время очень пристально следит за успехами и неудачами своих игр и анализирует приводящие к обоим исходам причины. В частности, в EA очень довольны успехом сугубо одиночной Star Wars Jedi Fallen Order и настолько огорчены провалом мультиплеерной Anthem, что вчера проект было решено окончательно похоронить. Выводы получились однозначными: одиночные игры по-прежнему востребованы, а мультиплеерный компонент просто «чтобы было» может испортить продукт.

По информации Шрайера, BioWare собиралась сделать в новой игре механики «вторжения» пользователей в чужие прохождения, а также глобальные квесты, участвовать в которых должно было всё сообщество игры. Но всего этого не будет: из вышеуказанного анализа вытекло поручение студии BioWare об отказе от всех ранее планировавшихся к внедрению мультиплеерных механик в следующей части серии Dragon Age.

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Напомним, что новая Dragon Age, у которой пока нет ни подзаголовка, ни порядкового номера, что многих наталкивает на мысли о перезагрузке франшизы, была официально анонсирована в 2018 году, а в декабре прошлого года был показан новый трейлер. К сожалению, на данный момент состояние готовности проекта неизвестно, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на релиз в этом году. С другой стороны, отказ от перезапуска Anthem высвободил ресурсы, которые BioWare перенаправит на развитие своих главных франшиз — Mass Effect и Dragon Age.