СМИ: BioWare удалила из новой Dragon Age все компоненты мультиплеера
Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер вновь трудится не покладая рук, чтобы представить нашему вниманию последние инсайдерские новости из мира игровой промышленности. Кредит доверия к Шрайеру сформировался предельно высокий, поэтому мы рассмотрим его свежую заметку, посвящённую созданию новой Dragon Age.
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Как передаёт журналист, Electronic Arts последнее время очень пристально следит за успехами и неудачами своих игр и анализирует приводящие к обоим исходам причины. В частности, в EA очень довольны успехом сугубо одиночной Star Wars Jedi Fallen Order и настолько огорчены провалом мультиплеерной Anthem, что вчера проект было решено окончательно похоронить. Выводы получились однозначными: одиночные игры по-прежнему востребованы, а мультиплеерный компонент просто «чтобы было» может испортить продукт.
По информации Шрайера, BioWare собиралась сделать в новой игре механики «вторжения» пользователей в чужие прохождения, а также глобальные квесты, участвовать в которых должно было всё сообщество игры. Но всего этого не будет: из вышеуказанного анализа вытекло поручение студии BioWare об отказе от всех ранее планировавшихся к внедрению мультиплеерных механик в следующей части серии Dragon Age.
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Напомним, что новая Dragon Age, у которой пока нет ни подзаголовка, ни порядкового номера, что многих наталкивает на мысли о перезагрузке франшизы, была официально анонсирована в 2018 году, а в декабре прошлого года был показан новый трейлер. К сожалению, на данный момент состояние готовности проекта неизвестно, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на релиз в этом году. С другой стороны, отказ от перезапуска Anthem высвободил ресурсы, которые BioWare перенаправит на развитие своих главных франшиз — Mass Effect и Dragon Age.
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