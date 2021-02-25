PC-версия Days Gone порадует улучшенной графикой
На днях Sony поделилась радостной вестью: план компании по выпуску своих некогда эксклюзивных проектов для PlayStation на PC сохраняется, и уже в этом году нас ждёт несколько достойных внимания игр, первой из которых этой весной станет экшен Days Gone. Спустя пару дней после анонса непосредственно разработчики игры из Bend Studio вкратце поведали, чем в лучшую сторону будет отличаться PC-версия Days Gone от своей старшей (или младшей, тут смотря как смотреть) сестры.
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Итак, PC-игроки могут рассчитывать на полную поддержку ультраширокоформатных дисплеев (включая кинематографические вставки), разблокированную частоту кадров, улучшенную графику, а также на поддержку списка достижений. В чём конкретно заключается «улучшенная графика», однако, пока решили не уточнять. Хотелось бы верить, что перед релизом разработчики во всей красе продемонстрируют PC-версию Days Gone с помощью обзорного видеоролика.
Точной даты выхода Days Gone на PC пока нет; известно лишь, что это произойдёт весной в Steam и Epic Games Store. С системными требованиями уже можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.
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