Глава игрового подразделения PlayStation Джим Райан в недавнем интервью огорошил интересной новостью, которая касается любителей игр на PC. Оказывается, Sony будет продолжать выпускать свои игры на самой народной платформе, а ближайшим проектом станет экшен Days Gone. Он выйдет уже весной нынешнего года, но точной даты релиза пока нет.

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Напомним, Days Gone — это экшен от третьего лица, который рассказывает о жизни людей в мире, пережившем страшную эпидемию. Проект появился на PlayStation 4 в 2019 году. Ждём новых анонсов от Sony и не забываем, что из бывших PlayStation-эксклюзивов у нас на PC также имеется Horizon Zero Dawn.