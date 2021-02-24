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Стали известны системные требования PC-версии Days Gone: GTX 1060 должно хватить

Но это в теории от разработчиков.
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Вчера вечером от Sony поступила радостная весть: компания продолжит выпускать на персональных компьютерах свои некогда PlayStation-эксклюзивные проекты. Возглавит когорту новых PC-релизов боевик от третьего лица Days Gone, и вот, сегодня утром у него уже появилась Steam-страничка, на которой пока хоть и не указана цена и нет возможности оформить предварительный заказ, но уже перечислены системные требования, с которыми мы и предлагаем ознакомиться. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что требования к «начинке» компьютеров у Days Gone более чем демократичные.

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Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290;
  • 70 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • 70 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);
  • операционная система Windows 10.

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Точной даты выхода PC-версии Days Gone пока нет; известно лишь, что игра появится на компьютерах этой весной.

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