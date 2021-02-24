Вчера вечером от Sony поступила радостная весть: компания продолжит выпускать на персональных компьютерах свои некогда PlayStation-эксклюзивные проекты. Возглавит когорту новых PC-релизов боевик от третьего лица Days Gone, и вот, сегодня утром у него уже появилась Steam-страничка, на которой пока хоть и не указана цена и нет возможности оформить предварительный заказ, но уже перечислены системные требования, с которыми мы и предлагаем ознакомиться. Забегая немного вперёд, сразу отметим, что требования к «начинке» компьютеров у Days Gone более чем демократичные.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе (рекомендуется SSD);

операционная система Windows 10.

реклама

Точной даты выхода PC-версии Days Gone пока нет; известно лишь, что игра появится на компьютерах этой весной.