Sony для показов своих новых игр уже давно использует свою собственную площадку State of Play. Вот и на этой неделе, 26 февраля в 01:00 по московскому времени, компания снова выйдет на связь и покажет десяток проектов для консолей PlayStation прошлого и текущего поколений, среди которых как уже анонсированные, так и ещё неизвестные.

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Презентация будет очень коротенькой — всего полчаса — и в её рамках Sony покажет игры, которые выйдут в свет в ближайшие месяцы. Вряд ли, конечно, имеет смысл надеяться на громкие анонсы — на State of Play они большая редкость — но посмотреть всё равно стоит.

Более важная новость, особенно для PC-сообщества, прозвучала от Sony гораздо раньше: компания продолжит политику выпуска PC-версий своих некогда эксклюзивных проектов, и первым таким проектом в этом году станет Days Gone. Игра выйдет весной, и сейчас уже можно ознакомиться с её системными требованиями.