Свежий выпуск Sony State of Play, на котором покажут новые игры для PlayStation, пройдёт уже на этой неделе
Sony для показов своих новых игр уже давно использует свою собственную площадку State of Play. Вот и на этой неделе, 26 февраля в 01:00 по московскому времени, компания снова выйдет на связь и покажет десяток проектов для консолей PlayStation прошлого и текущего поколений, среди которых как уже анонсированные, так и ещё неизвестные.
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Презентация будет очень коротенькой — всего полчаса — и в её рамках Sony покажет игры, которые выйдут в свет в ближайшие месяцы. Вряд ли, конечно, имеет смысл надеяться на громкие анонсы — на State of Play они большая редкость — но посмотреть всё равно стоит.
Более важная новость, особенно для PC-сообщества, прозвучала от Sony гораздо раньше: компания продолжит политику выпуска PC-версий своих некогда эксклюзивных проектов, и первым таким проектом в этом году станет Days Gone. Игра выйдет весной, и сейчас уже можно ознакомиться с её системными требованиями.
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