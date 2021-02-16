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Star Citizen в очередной раз стала временно бесплатной

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Потенциально замечательный и прорывной космосим Star Citizen вновь открыл свои двери для всех интересующихся и скептически настроенных «звёздных граждан». С сегодняшней ночи (16 февраля, 03:00 по МСК) и до аналогичного времени 26 февраля все желающие могут опробовать эпический долгострой самостоятельно.

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В рамках акции бесплатного доступа пользователям дадут сыграть в альфа-версию Star Citizen 3.12, полетать на шести кораблях, поучаствовать в аренной космической перестрелке Arena Commander, а также пострелять от первого лица посредством режима Star Marine.

Стоит отметить, что хоть Star Citizen развивается значительно медленнее, чем хотелось бы, а её режим одиночной кампании Squadron 42 и вовсе вряд ли увидит свет в обозримой перспективе, это нисколько не мешает проекту собирать средства на своё развитие. Так, за прошлый год щедрые меценаты пожертвовали на производство Star Citizen рекордную сумму денег, что можно охарактеризовать как безусловную веру в светлое будущее проекта.

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