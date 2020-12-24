Релиз сюжетной кампании Star Citizen (Squadron 42) вряд ли состоится в обозримой перспективе
Производство столь масштабного и амбициозного проекта как Star Citizen — процесс долгий и трудо- и наукоёмкий. В свежей гигантской публикации касательно планов на следующий год руководитель Cloud Imperium Games Крис Робертс в очередной раз сообщил, что пока слишком рано говорить о сроках выхода сюжетной кампании Squadron 42 для этого амбициознейшего космосима.
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По словам Робертса, Squadron 42 «будет готова, когда готова» — разработчики не станут выпускать сюжетную кампанию только для того, чтобы успеть к каким бы то ни было срокам. Кампания увидит свет, когда будет полностью готова с точки зрения контента и технологий, и только после скрупулёзного процесса «полировки».
Робертс считает, что в Squadron 42 следует относиться как к положенному под ёлку подарку в упаковке с красивой обёрткой, содержимое которой станет для нас сюрпризом. Поэтому Робертс принял решение не демонстрировать публично игровой процесс Squadron 42 и не обсуждать сроки выхода кампании до тех пор, пока у разработчиков не появится достаточно уверенности в необходимых для окончания её производства сроках.
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Судя по контексту, ждать выхода Squadron 42 не стоит ещё как минимум полгода—год. Между тем у Star Citizen в целом всё неплохо: разработка продвигается, мир становится больше и богаче на контент, а в конце ноября на его создание было собрано свыше 320 миллионов долларов.
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