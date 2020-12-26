Star Citizen собрала в 2020-м году рекордную сумму денег
Космический симулятор Star Citizen находится в разработке уже неприлично долго, но фанатов-меценатов это мало волнует. Кормить вас рассуждениями о порядочности команды Криса Робертса мы сейчас не будем, зато поговорим о количестве привлечённых в этом году денег на разработку игры. Представьте себе, «донатить» меньше не стали, даже наоборот — в этом году студии удалось собрать 80 миллионов долларов. Напомним, в 2019-м году щедрые игроки «занесли» только 48 миллионов долларов.
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Тем временем Cloud Imperium Games не готова назвать даже приблизительную дату релиза однопользовательской составляющей Squadrons 42, а сам Крис Робертс собирается говорить о сроках выхода только ближе к завершению разработки. А вот когда это самое завершение начнётся — не берётся предсказать вообще никто. Зато за ходом разработки можно пронаблюдать на официальном YouTube-канале студии. Поверьте, нам тоже интересно, чем это всё закончится. Ситуация с Cyberpunk 2077 показала, что верить самым смелым обещаниям разработчиков нужно не всегда (что, впрочем, не делает игру от CD Projekt RED плохой).
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